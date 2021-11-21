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Dünya Karate Şampiyonası - Son Dakika

Dünya Karate Şampiyonası

21.11.2021 20:19
Dünya Karate Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nın son gününde Kazakistan'a 3-1 yenilen Erkek Kumite Milli Takımı, organizasyonu beşinci tamamladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nın son gününde Kazakistan'a 3-1 yenilen Erkek Kumite Milli Takımı, organizasyonu beşinci tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası, erkek ve kadın kumite takım finalleriyle sona erdi.

2018'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Dünya Karate Şampiyonası'nı ikinci olarak bitiren Erkek Kumite Milli Takımı, üçüncülük maçında Kazakistan'a 3-1 yenilerek beşincilikte kaldı.

Milliler, Kazakistan karşısına Burak Uygur, Rıdvan Kaptan, Eray Şamdan, Enes Bulut ve Ömer Abdurrahim Özer beşiyle çıktı.

Burak Uygur, ilk maçta Kazak rakibiyle 0-0 berabere kalırken, Rıdvan Kaptan ikinci karşılaşmayı 5-0 kaybetti.

Şampiyonada takımın en başarılı isimlerinden Eray Şamdan, son 15 saniyesine 1-0 yenik girdiği mücadeleyi 2-1 kazanmayı başararak maçta dengeyi sağladı.

Enes Bulut'un 2-1'lik mağlubiyeti sonrası avantaj Kazakistan'a geçti. Son maçta Ömer Abdurrahim Özer de Kazak rakibine 2-0 mağlup olunca mücadeleyi 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu beşinci sırada bitirdi.

Mehmet Topal ilk turu geçemedi

Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nın son gün sabah seansında para karate müsabakaları yapıldı.

Görme engelliler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mehmet Topal, ilk turu geçemedi.

Türkiye, organizasyonu iki bronz madalya ile tamamladı.

Dünya Karate Şampiyonası
Dünya Karate Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Karate Şampiyonası - Son Dakika Spor


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