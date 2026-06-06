Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da - Son Dakika
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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da

06.06.2026 19:52
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Erzincan'da başlayan şampiyonada 64 sporcu, hızlı ve teknik parkurda mücadele ediyor.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde başlayan Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, sıralama ve eleme yarışlarıyla devam etti.

18 ülkeden 64 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular, keskin virajlara sahip, 10 dönüşlü ve 3,5 kilometrelik parkurda sıralama ve eleme yarışlarında mücadele etti.

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Koordinatörü Selim Kemahlı, Türkiye'de 5'incisi düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nın 4'ünün Erzincan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Şampiyonanın yarın 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek final yarışları ile sona ereceğini belirten Kemahlı, şunları kaydetti:

"Bu parkur, çok hızlı bir şekilde efsane statüsüne ulaştı. Şu anda dünya turundaki en uzun, en hızlı ve en teknik parkur olma özelliğine sahip. Üç küsur kilometreyi yaklaşık iki buçuk dakikada iniyorlar. 120-130 kilometre hıza ulaşıyorlar. Herkesi çok zorlayan, yani en üst seviye yarışçıların yarışabileceği bir parkur. Amatörlerin pek yarışabileceği bir yer değil. Bugün sıralama turları yapılıyor. Burada alınan en hızlı dereceye göre yarışçının yarınki başlangıç pozisyonu ve yanında kimin yarışacağı belirleniyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da - Son Dakika

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