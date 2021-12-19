Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde, 8'inci oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonada 4x200 metre serbest bayrak yarışında Türkiye'yi Baturalp Ünlü, Efe Turan, Mert Kılavuz ve Berke Saka temsil etti.

Ay-yıldızlı ekip, finalde 7.07.33'lük derecesiyle dünya 8'incisi oldu.