Yağmur gibi gol atıldı! İşte Dünya Kupası Elemeleri\'nde gecenin sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı. Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

G Grubu

H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu