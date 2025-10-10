Yağmur gibi gol atıldı! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
Yağmur gibi gol atıldı! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

10.10.2025 00:16
Avusturya, San Marino'yu 10-0, Danimarka ise Belarus'u 6-0 mağlup etti. Elemelerde toplam 8 maç oynandı, 35 gol atıldı. İşte gecenin sonuçları...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı. Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

G Grubu

H Grubu

  • Avusturya-San Marino: 10-0
  • Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu

Kaynak: AA

