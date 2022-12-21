Nusret, Dünya Kupası finalinde sahaya indi, İngiliz basını FIFA'yı topa tuttu: Para karşılığında her şeyi sattı - Son Dakika
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Nusret, Dünya Kupası finalinde sahaya indi, İngiliz basını FIFA'yı topa tuttu: Para karşılığında her şeyi sattı

21.12.2022 14:48

Dünya Kupası final maçında son düdüğün çalmasının ardından sahaya girip kupayla ve Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektiren ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medyada büyük tepki çekti. Paylaşımlarıyla İngiliz basınında da yankı uyandıran Gökçe topa tutulurken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da ağır eleştiriler getirildi. Infantino hakkında, "Para karşılığında her şeyi sattı" yorumları yapıldı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin mutlu sona ulaştı. Fransa ile oynanan final maçının ardından ise ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girerek kupaya dokunması, Messi başta olmak üzere tüm Arjantinli futbolcularla poz vermesi gündem oldu. Nusret'in paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden olurken, özellikle İngiliz basını bu nedenden dolayı FIFA'yı suçladı.

Nusret'in Dünya Kupası finalinde sahaya inmesi İngilizleri çıldırttı

FIFA BAŞKANI'NA YÜKLENDİLER

Dünya Kupası'na sadece devlet adamları ve oyuncuların dokunabildiği bir organizasyonda Nusret'in orada olmaması gerektiğini savunan İngiliz basını, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da eleştirdi.

Nusret'in Dünya Kupası finalinde sahaya inmesi İngilizleri çıldırttı

"PARA KARŞILIĞI HER ŞEYİ SATTI"

Oyunun özünden uzaklaşıp paranın olduğu her yerde her türlü şeye izin vermekle suçlanan Infantino için "Para karşılığında her şeyi sattı" şeklinde yorumlarda bulunuldu.

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