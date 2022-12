Nusret, Dünya Kupası finalinde sahaya indi, İngiliz basını FIFA'yı topa tuttu: Para karşılığında her şeyi sattı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin mutlu sona ulaştı. Fransa ile oynanan final maçının ardından ise ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girerek kupaya dokunması, Messi başta olmak üzere tüm Arjantinli futbolcularla poz vermesi gündem oldu. Nusret'in paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden olurken, özellikle İngiliz basını bu nedenden dolayı FIFA'yı suçladı.

FIFA BAŞKANI'NA YÜKLENDİLER

Dünya Kupası'na sadece devlet adamları ve oyuncuların dokunabildiği bir organizasyonda Nusret'in orada olmaması gerektiğini savunan İngiliz basını, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da eleştirdi.

"PARA KARŞILIĞI HER ŞEYİ SATTI"

Oyunun özünden uzaklaşıp paranın olduğu her yerde her türlü şeye izin vermekle suçlanan Infantino için "Para karşılığında her şeyi sattı" şeklinde yorumlarda bulunuldu.