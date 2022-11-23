Avustralya karşısında kabustan erken uyanan Fransa farka koştu! Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale etti

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, Katar'daki turnuvaya galibiyetle başladı. Kylian Mbappe ve Giroud, performansıyla göz kamaştırdı.

AÇILIŞ AVUSTRALYA'DAN

Maçta açılışı Avustralya yaptı. 9. dakikada fileleri havalandıran Goodwin, Fransa'yı şoke etti. Ancak Fransa'nın kabustan uyanması uzun sürmedi.

GERİ DÖNÜŞ

Rabiot, 27. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 32'de Giroud Fransa'yı hemen öne geçirdi. İlk yarı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MBAPPE ŞOV

Dakikalar 68'i gösterdiğinde gol sırası Kylian Mbappe'deydi. Mbappe, 71'de Giroud'ya asist yaptı. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince maçı Fransa 4-1'lik skorla kazandı.

HENRY'Yİ YAKALADI

Fransa adına 2 gol atan Giroud, Milli Takım'da 51. kez gol sevinci yaşadı. Giroud böylece 51 gollü Thierry Henry'yi yakaladı. Giroud, 1 gol daha atarsa Fransa tarihinin en golcüsü olacak.