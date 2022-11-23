Avustralya karşısında kabustan erken uyanan Fransa farka koştu! Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale etti - Son Dakika
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Avustralya karşısında kabustan erken uyanan Fransa farka koştu! Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale etti

23.11.2022 00:20

Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan Fransa, 1-0 geriye düştüğü maçı Rabiot, Mbappe ve Giroud'un 2 golüyle 4-1 kazandı. Kaydettiği 2 golle milli takımdaki toplam gol sayısını 51'e yükselten Giroud, Henry'nin rekorunu egale etti.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, Katar'daki turnuvaya galibiyetle başladı. Kylian Mbappe ve Giroud, performansıyla göz kamaştırdı.

AÇILIŞ AVUSTRALYA'DAN

Maçta açılışı Avustralya yaptı. 9. dakikada fileleri havalandıran Goodwin, Fransa'yı şoke etti. Ancak Fransa'nın kabustan uyanması uzun sürmedi.

GERİ DÖNÜŞ

Rabiot, 27. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 32'de Giroud Fransa'yı hemen öne geçirdi. İlk yarı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Son şampiyon Fransa'dan farklı tarife! Thierry Henry'nin rekoru egale edildi

MBAPPE ŞOV

Dakikalar 68'i gösterdiğinde gol sırası Kylian Mbappe'deydi. Mbappe, 71'de Giroud'ya asist yaptı. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince maçı Fransa 4-1'lik skorla kazandı.

Son şampiyon Fransa'dan farklı tarife! Thierry Henry'nin rekoru egale edildi

HENRY'Yİ YAKALADI

Fransa adına 2 gol atan Giroud, Milli Takım'da 51. kez gol sevinci yaşadı. Giroud böylece 51 gollü Thierry Henry'yi yakaladı. Giroud, 1 gol daha atarsa Fransa tarihinin en golcüsü olacak.

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Thierry Henry, Kylian Mbappe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avustralya karşısında kabustan erken uyanan Fransa farka koştu! Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya karşısında kabustan erken uyanan Fransa farka koştu! Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale etti - Son Dakika
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