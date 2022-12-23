Süper Lig geri döndü! Başakşehir ve Ankaragücü galibiyetle başladı - Son Dakika
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Süper Lig geri döndü! Başakşehir ve Ankaragücü galibiyetle başladı

23.12.2022 22:41

2022 FIFA Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig, Ümraniyespor-Başakşehir maçıyla başladı. Başakşehir, konuk olduğu Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Diğer karşılaşmada ise Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Dünya Kupası için verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Başakşehir, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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İLK YARIDA EŞİTLİK

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Güler ve uzatma dakikalarında Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada Umut Nayir'den geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir, 27 puana yükseldi. Ümraniyespor 7 puanda kaldı.

ANTALYA KAYBETTİ

Cuma akşamı oynanan diğer karşılaşmada ise Antalyaspor, sahasında Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Ankaragücü'nü 64'te Jese öne geçirdi. 90+11'de sahneye çıkan Sowe, maçta son sözü söyledi.

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