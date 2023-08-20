Dünya Kupası'na damga vuran olay! Kadın futbolcuyu zorla dudağından öptü - Son Dakika

Dünya Kupası'na damga vuran olay! Kadın futbolcuyu zorla dudağından öptü

Son Güncelleme: 20.08.2023 23:02

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası finali sonrası İspanyol oyuncu Jenni Hermoso'yu dudağından öptü. O anlar büyük tepki alırken Jenni Hermoso, İspanyol televizyonuna, "Evet, bundan hoşlanmadım" dedi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası zaferi sonrası Jenni Hermoso'yu dudağından öptü. Görüntülerin ekrana yansıması ve futbolcunun tepkisi sonrası İspanya'da başkana tepkiler çığ gibi yükseldi.

KADIN FUTBOLCUYU DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Luis Rubiales'in İspanyol oyuncu Jenni Hermoso'yu dudağından öptüğü anlar kameralara yansırken, birçok taraftar olaya tepki gösterdi.

"HOŞLANMADIM"

Jenni Hermoso, İspanyol televizyonu RTVE'ye konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Forvet pozisyonunda görev alan 33 yaşındaki futbolcu, "Evet, bundan hoşlanmadım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Luis Rubiales'in seremonide Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi, İspanya'da gündem oldu. İspanyollar olayı "cinsel saldırı" olarak nitelendirdi.

BAŞKAN HAKKINDA SEKS PARTİSİ İDDİALARI VARDI

Luis Rubiales, 2022'de federasyon parasıyla seks partisi düzenlemekle de suçlanmıştı. Federasyon ise konuyla ilgili yaptığı savunmada iddiaları reddetti. Söz konusu iddianın kanıtlanmadığını ve bu nedenle asılsız olduğunu belirtti.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'na damga vuran olay! Kadın futbolcuyu zorla dudağından öptü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'na damga vuran olay! Kadın futbolcuyu zorla dudağından öptü - Son Dakika
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