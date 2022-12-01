Belçika'da yıkım yaşandı! Dünyaları kaçıran Lukaku çıldırdı - Son Dakika
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Belçika'da yıkım yaşandı! Dünyaları kaçıran Lukaku çıldırdı

01.12.2022 20:47
Belçika'da yıkım yaşandı! Dünyaları kaçıran Lukaku çıldırdı

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belçika'da Hırvatistan maçından sonra yıkım vardı. Kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Romelu Lukaku, sinirine hakim olamayarak yedek kulübesine yumruk atıp camı kırdı.

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika gruptaki son maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 biterken Belçika kupaya veda etti.

NET FIRSATLARI KAÇIRDI

Belçika adına Lukaku, karşılaşmanın son anlarında net fırsatlardan yararlanamadı. 3 kez boş kaldığı pozisyonda inanılmazı başaran Lukaku, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

Önce ağladı, sonra çıldırdı! Lukaku camı çerçeveyi aşağı indirdi

ÖNCE AĞLADI, SONRA ÇILDIRDI

Maçın bitiş düdüğüyle ağlamaya başlayan Lukaku, sonrasında kendinden geçti. Tünele doğru hareket eden Belçikalı forvet, yedek kulübesindeki camı yumruklayarak aşağı indirdi. Lukaku'nun verdiği tepkiler dünya basınında geniş yer edindi.

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Romelu Lukaku, Belçika, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'da yıkım yaşandı! Dünyaları kaçıran Lukaku çıldırdı - Son Dakika
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