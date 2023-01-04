Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu taraftarı şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu taraftarı şaşkına çevirdi

04.01.2023 17:58

Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile finalde Mbappe'li Fransa'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi, kulübü Paris Saint-Germain'de antrenmana çıkarken takım arkadaşları tarafından alkışlandı. Kendisini alkışlayanlar arasında bulunan Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'nin Arjantinli yıldıza bakışı ise dikkatlerden kaçmadı.

Finalde Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nı müzesine götüren Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, kulübü Paris Saint-Germain'e geri döndü. Takım arkadaşları Messi'yi antrenmana çıktığı sırada alkışlarken, bir ismin hareketi dikkatlerden kaçmadı.

MBAPPE ALKIŞLAYAN FUTBOLCULAR ARASINDA YOK

Dünya Kupası şampiyonu Lionel Messi'yi alkışlarla karşılayan Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşları arasında izinli olan Kylian Mbappe yer almadı. Ancak Fransız golcünün kardeşi Ethan Mbappe, Messi'yi kutlayan futbolcular arasındaydı. Genç futbolcunun, o anlarda Arjantinli yıldıza attığı bakış ise gündem oldu.

Fena yakalandı! Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu ağızları açık bıraktı

ÖFKE DOLU BAKIŞLAR

Lionel Messi antrenman sahasına çıkarken Ethan Mbappe, Arjantinli yıldızı her ne kadar alkışlasa da öfke dolu bakışları objektiflere yansıdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fena yakalandı! Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu ağızları açık bıraktı
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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu taraftarı şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu taraftarı şaşkına çevirdi - Son Dakika
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