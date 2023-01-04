Messi'ye öfke dolu bakan genç yıldızın kim olduğu taraftarı şaşkına çevirdi

Finalde Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nı müzesine götüren Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, kulübü Paris Saint-Germain'e geri döndü. Takım arkadaşları Messi'yi antrenmana çıktığı sırada alkışlarken, bir ismin hareketi dikkatlerden kaçmadı.

MBAPPE ALKIŞLAYAN FUTBOLCULAR ARASINDA YOK

Dünya Kupası şampiyonu Lionel Messi'yi alkışlarla karşılayan Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşları arasında izinli olan Kylian Mbappe yer almadı. Ancak Fransız golcünün kardeşi Ethan Mbappe, Messi'yi kutlayan futbolcular arasındaydı. Genç futbolcunun, o anlarda Arjantinli yıldıza attığı bakış ise gündem oldu.

ÖFKE DOLU BAKIŞLAR

Lionel Messi antrenman sahasına çıkarken Ethan Mbappe, Arjantinli yıldızı her ne kadar alkışlasa da öfke dolu bakışları objektiflere yansıdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.