Portekiz'in karşılaşmasına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nın gündemine oturdu: Messi yönetseydi - Son Dakika
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Portekiz'in karşılaşmasına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nın gündemine oturdu: Messi yönetseydi

09.12.2022 17:20

Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz'in karşılaşacağı çeyrek final mücadelesine Arjantinli hakem Facundo Tello'nun atandı. Turnuvada Messi'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Portekizli Ronaldo'nun maçına Arjantinli bir hakemin atanması ise futbolseverleri oldukça şaşırttı. Sosyal medyada "Maçı Messi yönetseydi." ifadeleri kullanıldı.

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönetecek olması sosyal medyada büyük ses getirdi.

FUTBOLSEVERLER ŞAŞTI KALDI

Dünya Kupası'nda Portekiz-Arjantin finali izlemeyi hayal edenler, çeyrek final turunda oynanacak Fas-Portekiz maçına Arjantinli hakem atamasına oldukça şaşırdı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi milli takım formalarıyla son kez dev bir turnuvada karşı karşıya görmek isteyen futbolseverler, bu atamayı hoş karşılamadı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Fas ile Portekiz'in karşı karşıya geleceği mücadeleye Arjantinli hakem Facundo Tello'nun atanmasına sosyal medyada "Maçı Messi yönetseydi." ifadeleri kullanılarak esprili yorumlar yapıldı.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Portekiz'in karşılaşmasına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nın gündemine oturdu: Messi yönetseydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz'in karşılaşmasına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nın gündemine oturdu: Messi yönetseydi - Son Dakika
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