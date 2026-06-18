Dünya Kupası'nda Maç Heyecanı

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B ve D Grubu'nda oynanacak 3 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

B Grubu:

01.00 Kanada - Katar (BC Place Vancouver)

A Grubu:

04.00 Meksika - Güney Kore (Guadalajara Stadı)

D Grubu:

22.00 ABD - Avustralya (Seattle Stadı)