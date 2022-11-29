Dünya Kupası maçında söyledikleri nedeniyle tepki çeken TRT spikeri sosyal medya hesabını kapattı - Son Dakika
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Dünya Kupası maçında söyledikleri nedeniyle tepki çeken TRT spikeri sosyal medya hesabını kapattı

29.11.2022 19:29

Dünya Kupası'nda oynanan Portekiz-Uruguay maçını anlatan TRT spikeri Cüneyt Ersan, mücadelede futbolcuların isimlerini karıştırması ve bazı hatalı bilgiler vermesi sonrası gelen eleştiriler sonrası Twitter hesabını kapattı.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile Uruguay arasında oynanan mücadeleyi anlatan TRT spikeri Cüneyt Ersan, oyuncuların ismini karıştırınca ve bazı hatalı bilgiler verinde büyük tepki toplamıştı. Ersan, sosyal medyadan yaptığı hamle ile gündem oldu.

TWITTER HESABINI KAPATTI

TRT spikeri Cüneyt Ersan karşılaşma sırasında birçok futbolcunun adını birbiriyle karıştırdı. Mücadeleyi anlatırken bazı hatalı bilgiler de veren Ersan'a futbolseverlerden sosyal medyada tepki yağdı. Bunun üzerine Ersan, Twitter hesabını kapattı.

Dünya Kupası maçında söylediklerine tepki yağan TRT spikeri, sosyal medya hesabını kapattı

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta da Cüneyt Ersan'ın, İspanya 7. golü attıktan sonra "Şimdi aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu?" demesi sonrası Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maça gönderme yaptığı iddia edilmişti. Bunun üzerine siyah-beyazlı taraftarlar deneyimli spikerin istifasını istemiş ve Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı bir metin yayınlamıştı.

Dünya Kupası maçında söylediklerine tepki yağan TRT spikeri, sosyal medya hesabını kapattı
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SON DAKİKA: Dünya Kupası maçında söyledikleri nedeniyle tepki çeken TRT spikeri sosyal medya hesabını kapattı - Son Dakika
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