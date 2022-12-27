Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı - Son Dakika
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Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı

27.12.2022 14:09

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın süperstarı Lionel Messi, katıldığı bir programda dünyanın en iyi oyuncularının kim olduğuna dair soruya Cristiano Ronaldo'nun içinde olmadığı bazı yıldızları sayarak yanıt verdi. Messi, Ronaldo'nun neden listede olmadığı sorulduğunda ise, "Onu benimle birlikte listeden çıkardım." cevabını vermesi dikkat çekti.

Futbol dünyasının belki de gelmiş geçmiş en büyük rekabetini futbolseverlere izleten Messi ile Ronaldo, saha dışında ise birbirine büyük saygı duyan iki dünya yıldızı. Son olarak Arjantinli yıldızın bir programda Ronaldo için söyledikleri aralarındaki dostluk ve saygı bağının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINI SAYDI

Lionel Messi katıldığı bir programda "Messi'siz bir listede sana göre Dünyanın en iyi futbolcuları kim?" sorusuna cevap verdi. Arjantinli yıldız, bu soruya cevap vermenin oldukça zor olduğunu söylerken Neymar, Mbappe, Hazard, Suarez ve Agüero'nun adını verdi.

"BENİMLE BİRLİKTE RONALDO'YU LİSTEDEN ÇIKARDIM"

Daha sonra Lionel Messi'ye Cristiano Ronaldo'nun listede olmadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine Arjantinli yıldız, "Onu benimle birlikte listeden çıkardım." cevabını vererek futbolseverleri adeta mest etti. Bu ifadelere "Tüylerimiz diken diken oldu" yorumları yapıldı.

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SON DAKİKA: Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı - Son Dakika
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