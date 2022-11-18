Messi'nin otel odasının kapısındaki detay dikkat çekti! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu

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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların otellerdeki oda seçimi belli oldu.

MESSI TEK BAŞINA KALACAK

Arjantin Milli Takımı'nın futbolcularının kalacağı odaların görüntülendiği fotoğraflarda Lionel Messi detayı dikkat çekti. Dünyaca ünlü futbolcunun takım arkadaşlarının aksine odasında tek başına kalacağı görüldü. Messi'nin yan odasında ise Rodrigo De Paul ve Nicolas Otamendi kalacak.

MİLLİ TAKIMDA DEĞİŞİKLİK

Ayrıca Arjantin Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya dahil edildi.