Messi'nin otel odasının kapısındaki detay dikkat çekti! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu - Son Dakika
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Messi'nin otel odasının kapısındaki detay dikkat çekti! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu

18.11.2022 09:15

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların kalacağı odaların planlaması netleşti. Otelde çekilen bir fotoğrafta Lionel Messi'nin kalacağı odanın kapısında sadece kendi isminin yazdığı görüldü. Yıldız futbolcu takım arkadaşlarının aksine odada tek başına kalacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların otellerdeki oda seçimi belli oldu.

MESSI TEK BAŞINA KALACAK

Arjantin Milli Takımı'nın futbolcularının kalacağı odaların görüntülendiği fotoğraflarda Lionel Messi detayı dikkat çekti. Dünyaca ünlü futbolcunun takım arkadaşlarının aksine odasında tek başına kalacağı görüldü. Messi'nin yan odasında ise Rodrigo De Paul ve Nicolas Otamendi kalacak.

Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu! Herkes Messi'nin otel odasının kapısındaki detayı konuşuyor

MİLLİ TAKIMDA DEĞİŞİKLİK

Ayrıca Arjantin Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya dahil edildi.

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SON DAKİKA: Messi'nin otel odasının kapısındaki detay dikkat çekti! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu - Son Dakika
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