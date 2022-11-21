TRT 1, Dünya Kupası 2022'ye özel frekans bilgilerini güncelledi. Bu yüzden bazı TV'lerde TRT 1 açılmıyor ve siyah ekran çıkıyor.
TRT'nin internet sitesindeki maç yayınında da aynı problem yaşandı. İnternet sitesinde de frekansı güncelleyin uyarısı yapıldı.
Maçı televizyon ve internetten izleyemeyen futbolseverler, yayıncı kuruluşa çağrı yaptı. TRT'nin hesaplarına sosyal medyada hayli mesaj geldi.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler gördükleri manzara sonrası TRT'ye tepki mesajı yağdırdı - Son Dakika