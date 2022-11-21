Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler gördükleri manzara sonrası TRT'ye tepki mesajı yağdırdı - Son Dakika
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Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler gördükleri manzara sonrası TRT'ye tepki mesajı yağdırdı

21.11.2022 22:58
Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler gördükleri manzara sonrası TRT'ye tepki mesajı yağdırdı

Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT'nin frekans bilgilerini güncellemesi sonrası ortalık karıştı. Bazı televizyonlarda TRT 1 açılmazken internet yayınlarına da ulaşamayan futbolseverler, sosyal medyadan TRT'ye mesaj yağdırdı.

TRT 1, Dünya Kupası 2022'ye özel frekans bilgilerini güncelledi. Bu yüzden bazı TV'lerde TRT 1 açılmıyor ve siyah ekran çıkıyor.

İNTERNET SİTESİNDE DE AYNI PROBLEM

TRT'nin internet sitesindeki maç yayınında da aynı problem yaşandı. İnternet sitesinde de frekansı güncelleyin uyarısı yapıldı.

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Maçı televizyon ve internetten izleyemeyen futbolseverler, yayıncı kuruluşa çağrı yaptı. TRT'nin hesaplarına sosyal medyada hayli mesaj geldi.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı
Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı
Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı
Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı
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Trt, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler gördükleri manzara sonrası TRT'ye tepki mesajı yağdırdı - Son Dakika
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