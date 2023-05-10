Dünya Kupası tarihine geçen kaleci Antonio Carbajal yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Dünya Kupası tarihine geçen kaleci Antonio Carbajal yaşamını yitirdi

10.05.2023 14:54

Beş farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu unvanına sahip olan Meksikalı Antonio Carbajal, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

"Tota" lakabıyla bilinen Carbajal, Brezilya 1950, İsviçre 1954, İsveç 1958, Şili 1962 ve İngiltere 1966 Dünya Kupaları'nda ülkesi Meksika'nın kalesini korudu ve 11 kez kaptanlık pazubandını taktı.

93 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Beş farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Meksikalı Antonio Carbajal, 93 yaşında vefat etti. Carbajal, 1998 yılında Alman orta saha oyuncusu Lothar Matthaus'un egale etmesine kadar bu rekoru 32 yıl elinde tuttu. Kendi liginden hiç ayrılmayan Carbajal, kariyerinin büyük bölümünü Leon takımında geçirdi.

REKORUNA RONALDO VE MESSI ORTAK OLDU

Carbajal'ın rekoruna Matthaus'un yanı sıra Rafael Marquez, Andres Guardado (Meksika), Lionel Messi (Arjantin) ve Cristiano Ronaldo (Portekiz) ortak oldu.

Dünya Kupası tarihine geçen kaleci Antonio Carbajal hayatını kaybetti
Dünya Kupası tarihine geçen kaleci Antonio Carbajal hayatını kaybetti
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Brezilya, Sonora, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası tarihine geçen kaleci Antonio Carbajal yaşamını yitirdi - Son Dakika


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