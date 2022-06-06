Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda

06.06.2022 06:18
Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda

Ukrayna’yı eleyen Galler, 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Ukrayna'yı eleyen Galler, 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Pazar akşamı Cardiff'te oynanan maçı 1-0 kazanan Galler, Katar 2022 vizesi almayı başardı.

Galler'in tek golü, kaptan Gareth Bale'in serbest vuruşuyla geldi.

Top Ukraynalı Andriy Yarmolenko'ya çarparak ağlarla buluştu.

Maçın ardından konuşan Bale, bunun Galler futbol tarihinin en büyük olayı olduğunu söyledi.

B Grubu'nda yer alacak Galler'in rakibi ise ABD, İran ve İngiltere olacak.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler Özer Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford "Ülke olarak bir araya geldiğimizde başarabileceğimiz şeyler görmek inanılmaz" dedi.

Galler taraftarları, stadyuma gelen Ukrayna destekçileriyle de dayanışma gösterdi.

Dünya Kupası'nın son bileti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle eleme maçlarının ertelenmesi yüzünden düne kadar sahipsiz kalmıştı.

Ukrayna geçen hafta İskoçya'yı eleyerek Galler'in karşısına çıkmaya hak kazanmıştı.

Katar'daki Dünya Kupası, yazın havanın futbol oynanamayacak kadar sıcak olması nedeniyle Kasım'a ertelenmişti.

1958'den beri Dünya Kupası'na katılamayan Galler, en uzun aradan sonra kupaya geri dönen Avrupa takımı olacak.

Dünya genelinde ise kupaya bir kere katıldıktan sonra Galler'den daha uzun süre kupadan uzak kalan, yalnızca Küba ve Endonezya olmuştu.

Galler'in ilk ve son Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenmesine yol açan futbolcu ise, o zamanlar 17 yaşında olan ve takımının tek golünü atan Brezilyalı Pele'ydi.

Galler yıllar içinde Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşsa da 1977 ve 1985'te İskoçya'ya elenmişti.

Avrupa Kupası'ndan da uzun süre uzak kalan ekip 2016'da gidişatı değiştirmiş ve yarı finale çıkmış, EURO 2020'de ise son 16'ya kalmıştı.

Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda
Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda
Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda
Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda
YORUMLAR
500
64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu 64 yıl sonra bir ilk! Avrupa'dan Dünya Kupası'na gidecek son takım belli oldu Ukrayna'yı 1-0 yenen Galler, Dünya Kupası'na katılacak Ukrayna'yı 1-0 yenen Galler, Dünya Kupası'na katılacak
Kaynak: BBC

Ukrayna, Galler, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 06:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası: Ukrayna'yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement