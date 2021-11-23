Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden Sibel Altınkaya, tek kadınlarda ikinci tura yükseldi.

ABD'nin Houston kentinde bugün başlayan şampiyonanın sabah seansında, milli sporcu Sibel Altınkaya maça çıktı.

Tek kadınlar ilk turunda Guatemalalı Mabelyn Enriquez ile karşılaşan Sibel Altınkaya, rakibini 11-5, 11-2, 11-7 ve 11-5'lik setlerin ardından 4-0'la geçerek son 64 sporcu arasına kaldı.

Milli sporcu, ABD'li Amy Wang ile Alman Nina Mittelham arasındaki mücadelenin galibiyle ikinci turda karşılaşacak.

Şampiyonanın ilk gününde, tek kadınlarda Özge Yılmaz, İsveçli Christina Kallberg'le; karışık çiftlerde ise Sibel Altınkaya ile İbrahim Gündüz, Sırp Izabela Lupulesku ve Aleksandar Karakasevic'le ilk tur maçlarına çıkacak.