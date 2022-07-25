Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Mısır Modern Pentatlon Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Sesim Alpuğan, erkeklerde ise Buğra Ünal temsil ediyor.

Kaynak: AA

İskenderiye, Türkiye, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası sürüyor - Son Dakika

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