Dünya Motokros Şampiyonası Afyon\'da Rekor Bekliyor

21.08.2025 13:20  Güncelleme: 13:28
Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afyon Motofest ve Dünya Motokros Şampiyonası ile ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun tanıtım ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. 25 ülkeden yaklaşık 150 yabancı sporcunun katılacağı etkinlik, Türkiye'nin en büyük gençlik ve entegre spor festivali olarak da dikkat çekiyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyon Motofest ile Dünya Motokros Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sene hem tanıtım hem de ekonomi anlamında çok ciddi rakamlara ulaşıp rekorları kıracağımıza inanıyorum" dedi.

Afyon Motofest ile Dünya Motokros Şampiyonası, 3-7 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu yıl 8. kez düzenlenecek organizasyon öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonası bu sene 8. kez gerçekleşecek. Ekim 2024'ten beri hazırlıklar devam ediyor. Son 3 ayında Dünya Motokros Şampiyonası'nın tüm teknik ekipleri, çalışma arkadaşlarımız, Afyonkarahisar Valiliği'nin tüm birimleri, Afyonkarahisar Belediyesi'nin tüm ekipleri 7/24 çalışıyor. Çalışmalar şu anda da büyük bir hızla devam ediyor. Artık son sürece girdik. Ayın 3'ünde başlayacak organizasyon 7'sinde neticelenecek. İnşallah 3-7 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

"25 ülkeden yaklaşık 150 yabancı sporcu olacak"

Organizasyonda yarışacak sporcuların sayısına dair bilgi veren Mahmut Nedim Akülke, "25 ülkeden yaklaşık 150 yabancı sporcu olacak. Her sene de Türkiye'den yaklaşık 10 sporcu var. Bunlardan 1 veya 2 tanesi Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. 6 veya 7'si de Dünya Motokros Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecekler" açıklamasında bulundu.

"Toplamda 4 kategoride yarışlar olacak

Yarışların toplam 4 farklı kategoride yapılacağını söyleyen Akülke, "Aslında dünya şampiyonalarının tamamı MX1, MX2 ve MX Women olarak devam ediyor. Ama Türkiye'de bir gelenek haline geldi; Dünya Motokros Şampiyonası Büyükler MX1, Dünya Motokros Şampiyonası Gençler MX2, Dünya Kadınlar Şampiyonası MX Women, bir de bize özel olarak Avrupa Şampiyonası da gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın her tarafından sporcular geliyor. Toplamda 4 kategoride Afyonkarahisar bu dev mücadeleye ev sahipliği yapıyor" cümlelerine yer verdi.

"Bu sene çok ciddi rakamlara ulaşıp rekorları kıracağımıza inanıyorum"

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ve Afyonkarahisar'ın tanıtımı ile ekonomisinde önemli katkılar sağladığını belirten Asbaşkan Akülke, "Tüm organizasyonlar istikrarla, sürdürülebilirlikle katkı sağlarlar. Gerçekten de Türkiye Motosiklet Federasyonu ve ülke olarak çok gururluyuz. 8.'sini gerçekleştiriyoruz. 6 kıtada, 86 ülkede canlı yayın, aynı gün 4'er saatten 8 saat 186 ülkeye ulaşabiliyoruz. 3 milyara yakın potansiyel izleyiciye ulaşıyor. Ekonomi olarak da yurt dışından gelen yabancı takım, teknik ekipler, sporcu ve lojistikle yaklaşık bin 500 kişilik ekiple, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirleri Afyon ağırlıyor. Afyon, bu konuda şanslı aslında. 26 bin yatak kapasitesi, 3-4-5 yıldızlı otelleri var. Termalin başkenti. Böyle olunca da hem şehrin ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunuluyor. Bu sene de hem tanıtım hem de ekonomi anlamında çok ciddi rakamlara ulaşıp rekorları kıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Sadece sportif bir organizasyon yok"

Organizasyonun aynı zamanda Türkiye'nin en büyük gençlik ve entegre spor festivali olduğunu da aktaran Akülke, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten artık Türkiye'nin en büyük gençlik ve entegre spor festivali. Burada sadece sportif bir organizasyon yok. Aynı zamanda 3 bin kişilik çadır kamp alanı, 100-150 uluslararası karavan kamp alanı da yarış alanı içinde mevcut. Bunun yanı sıra toplamda 5 günde 14 sanatçımız olacak. Tüm motosiklet markaları ve sponsorların etkinlikleri olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve federasyonlarımızın sportif etkinlikleri olacak. 7'den 70'e hem spor, hem kültür, hem sanat etkinlikleri olacak. Yani, herkese çok keyifli anlar yaşatacak bir festival de Afyon Motofest'te seyircileri bekliyor."

"Afyonkarahisar'da önce spor, sonra gastronomi diyoruz"

Son olarak Afyon'un ön plana çıkan birçok farklı özellikleri olduğunu da söyleyen Mahmut Nedim AKülke, "Afyonkarahisar sadece Dünya Motokros Şampiyonası ile değil 3 bin yıllık tarihi, Frig Vadisi, Ayazini, Emre Gölü, Eber Gölü, Kocatepe, tarihi evleri, termali ve en önemlisi gastronomisiyle herkesle kucaklaşacak. Herkesi Afyonkarahisar'a bekliyoruz. Afyonkarahisar'da önce spor, sonra gastronomi diyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

