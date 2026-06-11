Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme\'de

İZELTAŞ Dünya Motosurf Şampiyonası'na İzmir üst üste ikinci kez ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme Şifne'de 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyon dünya çapında takip edilecek. Dünya Motosurf Şampiyonası'nın 2026 sezonunun ilk ayağı olan Çeşme etabı yarın saat 09.00'da serbest antrenmanlarla başlayacak. Yarışta sıralama turları 13.20-17.50 saatleri arasında yapılacak. Cumartesi günü saat 08.30'da ilk etapla başlayacak yarışlar 19.00'da son bulacak.

Pazar günü yine saat 08.30'da ilk etap yarışları yapılıp, 13.00'ten itibaren 7 farklı kategoride finaller başlayacak. Dev organizasyon pazar günü saat 17.25'teki ödül töreniyle son bulacak. Organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'ın oğlu Murat Yorgancılar ve torunu Behiç Ender Yorgancılar da şampiyonada baba-oğul birlikte ülkemiz adına yarışacak. Dünya çapında 5 ülkede 6 yarıştan oluşan şampiyonada sonraki etap 24-26 Temmuz'da Çekya'da Prag'da yapılacak.