Milli pentatlet İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi - Son Dakika
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Milli pentatlet İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi

02.10.2022 18:44
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi

Dünya şampiyonalarında büyüklerde madalya kazanan ilk Türk modern pentatlon sporcusu olan İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi.

Dünya şampiyonalarında büyüklerde madalya kazanan ilk Türk modern pentatlon sporcusu olan İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi.

Türkiye'ye modern pentatlonda tarihi başarılar kazandıran ay-yıldızlı sporcu İlke Özyüksel ile eskrim antrenörü Harun Mihrioğlu'nun nikah töreni, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çiftin nikah şahitliklerini ise AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır yaptı.

Nikah törenine çiftin aile yakınları, sporcu arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli pentatlet İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi - Son Dakika

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