Dünya Şampiyonu İtfaiyeci Mehmet Tüylü, Tokyo Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

- Dünya şampiyonu itfaiyeci Mehmet Tüylü, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

ARTVİN - Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Mehmet Tüylü, itfaiyeci olarak görev yaptığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2025 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçe belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapan milli güreşçi Mehmet Tüylü, itfaiyedeki mesaisinden arta kalan zamanlarda antrenman yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor. Güreşe küçük yaşlarda başlayan ve bugüne kadar 3 Türkiye şampiyonluğu kazanan Tüylü, 2023 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda Ermeni rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyona finalinde 5-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Tüylü, rakibini mağlup ederek Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

"Hedefim Tokyo'da altın madalya"

Hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu aktaran Mehmet Tüylü, "Yusufeli Tekkale doğumluyum. 5 yıldır itfaiye personeli olarak görev yapıyorum. Boş vakitlerimi antrenman yaparak değerlendiriyorum. Yaklaşık 20 yıllık spor hayatımda 3 Türkiye şampiyonluğum var. 2023'te Bişkek'te kazandığım dünya şampiyonluğuyla bunları taçlandırdım. Şimdi hedefim 2025 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak" diye konuştu.

Antrenmanlarını doğa şartlarında sürdürdüğünü ifade eden Tüylü, "Bazen antrenör bulamadığım için çıraklarımla ve ustalarımla birlikte dağda, bayırda, taş kaldırarak ve ağaçlara karşı direnç çalışarak hazırlıklarımı sürdürüyorum" dedi.

Final maçında yaşadığı duygulara da değinen Tüylü, "O anları tarif etmek zor. Ermeni rakibime karşı kaybetmek istemedim. Allah dualarımızı kabul etti. Tahriklerine kapılmadım. En güzel cevabı maçı alarak verdim. İstiklal Marşımızı okutmak bana yetti. İnşallah Tokyo'da da bu başarıyı tekrarlayıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Boyacı: "İtfaiyecilerin gururu oldu"

Yusufeli Belediyesi İtfaiye Çavuşu Hüseyin Boyacı ise Mehmet Tüylü'nün hem meslek hayatında hem de spor kariyerinde örnek bir isim olduğunu belirterek, "Mehmet arkadaşımızla 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. İtfaiyedeki başarısının kat kat fazlasını 2023'teki dünya şampiyonluğuyla bizlere yaşattı. Hem Yusufeli'nin hem de itfaiyecilerin gururu oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.