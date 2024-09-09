45. Dünya Satranç Olimpiyatı Başlıyor - Son Dakika
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Spor

45. Dünya Satranç Olimpiyatı Başlıyor

45. Dünya Satranç Olimpiyatı Başlıyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan 45. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın başlıyor. Olimpiyatta Türkiye'yi temsil edecek olan sporcularımız büyük bir mücadele verecek.

09.09.2024 16:41
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DÜNYA satrancının en önemli organizasyonlarından biri olan ve iki yılda bir düzenlenen 'Dünya Satranç Olimpiyatı' yarın başlıyor. 45. Dünya Satranç Olimpiyatı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 10-23 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) düzenleyeceği '45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda açık kategoride 197 ülkeden 978 sporcu, kadınlar kategorisinde 184 ülkeden 915 sporcu hamle yapacak. Olimpiyat, açık ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek. Takımlar her iki kategoride de 4 asil ve 1 yedek sporcuyla yarışacak. Olimpiyatta, Türkiye adına 5'i erkek ve 5'i kadın olmak üzere toplam 10 sporcu mücadele edecek. '45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ülkemizi, Erkek A Milli Takımı'nda; Uluslararası Usta (IM) Oğulcan Kanmazalp kaptanlığında, Büyükusta (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can temsil edecek. Kadın A Milli Takımı'nda; GM Nijat Mammadov kaptanlığında, Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova yer alacak. İlk turun 11 Eylül'de başlayacağı 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda sporcular 11 tur boyunca hamle yapacak. Olimpiyat hazırlıkları kapsamında sporcularımıza online eğitim ve yüz yüze kamp imkanlarının yanı sıra uluslararası turnuvalara katılımlarının desteklenmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik gereksinimlerinin karşılanması gibi olanaklar sunuldu.

SATRANCIN GÜÇLÜ USTALARI TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDECEK

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden A Millilerden gurur tablosu beklediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Türk satrancının güçlü ustaları Türkiye için mücadele edecek. Türk satranç yıldızları son yıllarda ülkemize büyük başarılar kazandırdı. Gençlerimizin dünyada, Avrupa'da, olimpiyatlarda kazandıkları zaferlerle gurur duyduk. Tarihte ilk defa genç milli takımımız olimpiyat şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliğine ulaştı. A Millilerimiz de 42. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi dünyanın en iyi 5 ülkesi arasına taşıyarak Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza attı ve performanslarıyla otoritelere 'Invincible-Yenilmez Türkiye' dedirttiler. Bu olimpiyatta da erkeklerde ve kadınlarda çok güçlü ustalarımızdan kurulu takımla mücadele ediyoruz. A Millilerimizden başarılı sonuçlar bekliyoruz. Olimpiyata hazırlık sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bizlerden desteğini esirgemedi. Ayrıca, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası, sporcularımızın çevrimiçi dersler ve yüz yüze kamplarla olimpiyata güçlü bir şekilde hazırlanmasına katkıda bulundu. Bu vesileyle her zaman sporcularımızın yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 45. Dünya Satranç Olimpiyatı Başlıyor - Son Dakika

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