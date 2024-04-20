Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası Basın Toplantısı Düzenlendi

Spor

Kepez Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşecek Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası 'nın basın toplantısı düzenlendi.

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası Antalya'daki EXPO 2016 alanında yarın başlıyor. 52 ülkeden toplam 431 sporcunun katılacağı şampiyonanın basın lansmanı DokumaPark'ta yapıldı. Gerçekleşen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics (WA) Üst Yöneticisi (CEO) Jon Ridgeon, dünya ve olimpiyat şampiyonu Robert Korzeniowsk, milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz da katıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, son dönemde Antalya'nın birçok turizm ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Antalya ve Türkiye için çok önemli bir organizasyon. Ev sahipliği için büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz. Böyle önemli ve büyük bir organizasyonun Antalya'da yapılmasını karar veren Dünya Atletizm Birliğine teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu hayata geçiren, büyük emek veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise, yürüyüş adına dünyada bir tarih yazıldığını ifade ederek, "Bu tarihi dünya atletizmiyle birlikte Antalya'da yazacağız. Bu organizasyonu bize veren ve destek olan dünya atletizm ailesine teşekkür ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANTALYA