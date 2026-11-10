Dünya Yenihayat, Dakar 2026'da 688 puanla rekor kırıp altın madalya kazandı - Son Dakika
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Dünya Yenihayat, Dakar 2026'da 688 puanla rekor kırıp altın madalya kazandı

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Dünya Yenihayat, Dakar 2026\'da 688 puanla rekor kırıp altın madalya kazandı
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17 yaşındaki milli okçu Dünya Yenihayat, Senegal’deki Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandı. Yenihayat, 688 puanla organizasyon rekorunu kırıp Türkiye’ye okçulukta Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 17 yaşındaki milli okçusu Dünya Yenihayat, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı. Genç sporcu Yenihayat, 688 puanla organizasyon rekorunu kırarken Türkiye'ye okçuluk branşında Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 17 yaşındaki milli okçusu Dünya Yenihayat, Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Genç sporcu, elde ettiği 688 puanla organizasyon rekorunu kırarken Türkiye'ye okçuluk branşında Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Oyunlarda ülkemizi temsil eden Yenihayat, finalde ABD'li Yeeun Whang ile karşılaştı. Normal süresi 5-5 eşitlikle tamamlanan mücadelede rakibini beraberlik atışında mağlup eden milli sporcu, altın madalyaya uzandı.

Şampiyonluk için yoğun mücadele

Şampiyonluğa giden yolda son 32 turunda Brezilyalı Luiza Langone'yi, son 16 turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Huda Saleh Alali'yi, çeyrek finalde Avustralyalı Ellen Martini'yi 6-0 mağlup eden Yenihayat, yarı finalde ise İspanyol Sandra Perez Cumbreras'ı 7-1 yenerek finale yükseldi. Yenihayat, sıralama turunda elde ettiği 688 puanla Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları rekorunu da kırdı. Milli okçu, bu şampiyonlukla Türkiye'ye Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde okçuluk branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. Dünya Yenihayat ile Muhammet Musab Gülay'ın birlikte yer aldığı milli takım, karma takım sıralama turunu 1361 puanla ikinci sırada tamamlayarak Avrupa ve Türkiye rekoru kırdı.

Başarılarla dolu bir sezon

Başarılı bir sezon geçiren Yenihayat, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda klasik yay kadın takımında altın, karma takımda ise gümüş madalya kazandı. Temmuz ayında İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamlayan milli okçu, nisan ayında Meksika'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında da klasik yay kadın milli takımıyla gümüş madalya elde etti.

"Kürsüden inmedi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, Yenihayat'ın Gençlik Olimpiyatları şampiyonluğunun gururunu yaşadıklarını belirterek, "Genç sporcumuz, 2026 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kürsüden inmedi. Çok başarılı ve çalışma disiplini yüksek bir sporcumuz. Bu başarılı performansını sürdürerek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi okçuluk branşında temsil edeceğine inancımız tam. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu 'Olimpiyatlarda İzmir'den daha fazla sporcu yer almalı' vizyonu doğrultusunda, İzmir'den olimpiyat sporcusu çıkarmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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