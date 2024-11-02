Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklarda sürünüyor - Son Dakika
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Spor

Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklarda sürünüyor

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Bir dönem Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen ve muhteşem futboluyla akıllara kazınan Adriano Leita Riberio, futbolu bıraktıktan sonra yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bambaşka biri oldu. Sokaklara düştüğü görülen eski futbolcunun şimdiki hali ise içler acısı.

02.11.2024 15:33
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Dünyaca ünlü eski futbolcu Adriano'nun son halini gösteren bir video paylaşıldı. Bir dönem Avrupa'da en iyi forvetlerden biri olarak gösterilen oyuncunun şimdiki hali içler acısı.

2000'li yılların ortalarında dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Adriano, İtalya'da Parma ve Inter Milan ile beş üretken yıl geçirdi. Ünlü futbolcu babasını kaybedip performansında büyük bir düşüş yaşamadan bir süre önce L'Imperatore (İmparator) lakabını kazandı. Sonrasında sokak çetelerine karışan Adriano, futbola erken veda etti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMAMIŞ

2 Senedir ortalıkta gözükmeyen Brezilyalı yıldız ismin son hali şaşkınlık yarattı. 42 yaşındaki Adriano mahalleden bir arkadaşının çektiği video ile ortaya çıktı. Oldukça kilo aldığı gözlenen Adriano'nun eski halinden eser kalmadığı görülüyor.

Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklarda sürünüyor
Adriano'nun eski hali
Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklarda sürünüyor

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Son Dakika Spor Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklarda sürünüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Celal Özdemir:
    Ne oldum demeyecen ne olacam dicen 6 1 Yanıtla
  • Sefa Akyürek:
    Bir kitap kapağı için ve bir organizasyon için verilen pozlar sokakta sürünme yok 0 0 Yanıtla
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