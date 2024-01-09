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Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı - Son Dakika
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Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. Bonucci, yarın İstanbul'a getirilecek.

09.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:47
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Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuyu yarın İstanbul'a getiriyor.

YARIN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

10 MAÇTA 723 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.

Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile Anlaştı!
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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