Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı! - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı!

23.02.2022 20:11

Alman tenisçi Alexander Zverev, Meksika'da düzenlenen ATP turnuvası çiftler maçında adeta sinir krizi geçirdi. Ünlü tenisçi topun düştüğü yerle ilgili sorun yaşadığı hakeme "Sen bir aptalsın" dedi. Maçın bitiminde ise raketiyle hakem kulesine defalarca vuran Zverev turnuvadan ihraç edildi.

Alexander Zverev, Meksika Acapulco'da düzenlenen ATP turnuvası çiftler maçında büyük bir skandala imza attı. Kaybettikleri maçın hamen ardından Alman tenisçi, hakem kulesine saldırdı.

TURNUVADAN İHRAÇ EDİLDİ

Hakeme oldukça sinirlenen Alexander Zverev maçın bitimiyle küfürler savurdu. Hakem kulesine yönelen Alman tenisçi, hakemin ayaklarının olduğu bölgelere raketiyle vurmaya başladı. Yaşananların ardından Zverev turnuvadan ihraç edildi.

Bu skandalın bir benzeri yok! Dünyaca ünlü tenisçi maçı bırakıp raketiyle hakeme saldırdı
Bu skandalın bir benzeri yok! Dünyaca ünlü tenisçi maçı bırakıp raketiyle hakeme saldırdı

2019'DA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Meksika Açık'ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019'da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanmıştı.

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Son Dakika Spor Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı! - Son Dakika


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