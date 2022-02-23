Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı! - Son Dakika

Alexander Zverev, Meksika Acapulco'da düzenlenen ATP turnuvası çiftler maçında büyük bir skandala imza attı. Kaybettikleri maçın hamen ardından Alman tenisçi, hakem kulesine saldırdı.
Hakeme oldukça sinirlenen Alexander Zverev maçın bitimiyle küfürler savurdu. Hakem kulesine yönelen Alman tenisçi, hakemin ayaklarının olduğu bölgelere raketiyle vurmaya başladı. Yaşananların ardından Zverev turnuvadan ihraç edildi.
Meksika Açık'ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019'da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanmıştı.
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