Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray, savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka kulübü Aalborg forması giyen Mathias Ross ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Aalborg forması giyen stoper Mathias Ross ve kulübü ile anlaşma sağladı. Futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

21 YAŞINDA, 104 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.