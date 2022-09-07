Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı

07.09.2022 16:46

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, birçok yıldız oyuncunun yanı sıra genç bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Mathias Ross ile anlaşma sağladı. Genç savunmacının akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray, savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka kulübü Aalborg forması giyen Mathias Ross ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Aalborg forması giyen stoper Mathias Ross ve kulübü ile anlaşma sağladı. Futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, Aalborg forması giyen genç stoper Mathias Ross'u transfer etti

21 YAŞINDA, 104 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı - Son Dakika
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