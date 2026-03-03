Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Dünyaca ünlü golcü İran\'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
03.03.2026 15:50
Olympiacos ve Mehdi Taremi cephesi, İranlı futbolcunun savaşa katılmak için ülkesine döneceği iddialarını yalanladı.

Olympiacos forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi hakkında ortaya atılan "ülkesine dönüp savaşa katılacak" iddiası gündem yarattı. Hem kulüp hem de oyuncu cephesi söz konusu haberleri yalanladı.

"ÜLKEMİN BANA İHTİYACI VAR" İDDİASI

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan haberde, Taremi'nin Olympiacos yönetimiyle görüşerek İran'a dönmeye ve savaşa katılmaya hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Haberde, oyuncunun "Ülkemin bana ihtiyacı var" dediği iddia edildi.

MENAJERİNDEN NET AÇIKLAMA

Taremi'nin temsilcisi Federico Pastorello, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Pastorello, "Son dönemde Mehdi Taremi'ye atfedilen ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar dolaşıyor. Taremi, Atina'da çalışmalarına ve profesyonel kariyerine odaklanmış şekilde antrenmanlarına devam ediyor. Bu hassas dönemde yanlış yorumlardan kaçınmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

KULÜPTEN SAHTE HABER TEPKİSİ

Olympiacos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas da iddiaları reddederek, "Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdir. Sahte haberlere inanmayın" dedi. Karapapas, sporculara ve zor bir dönemden geçen insanlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. 33 yaşındaki golcü, bu sezon Olympiacos formasıyla 31 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika
