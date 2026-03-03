Dünyaca ünlü golcü İran\'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Olympiacos forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi hakkında ortaya atılan "ülkesine dönüp savaşa katılacak" iddiası gündem yarattı. Hem kulüp hem de oyuncu cephesi söz konusu haberleri yalanladı.
İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan haberde, Taremi'nin Olympiacos yönetimiyle görüşerek İran'a dönmeye ve savaşa katılmaya hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Haberde, oyuncunun "Ülkemin bana ihtiyacı var" dediği iddia edildi.
Taremi'nin temsilcisi Federico Pastorello, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Pastorello, "Son dönemde Mehdi Taremi'ye atfedilen ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar dolaşıyor. Taremi, Atina'da çalışmalarına ve profesyonel kariyerine odaklanmış şekilde antrenmanlarına devam ediyor. Bu hassas dönemde yanlış yorumlardan kaçınmak önemlidir" ifadelerini kullandı.
Olympiacos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas da iddiaları reddederek, "Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdir. Sahte haberlere inanmayın" dedi. Karapapas, sporculara ve zor bir dönemden geçen insanlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. 33 yaşındaki golcü, bu sezon Olympiacos formasıyla 31 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
