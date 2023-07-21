PSG'nin yıldız file bekçisi Donnarumma ve eşini bağlayan soyguncular, evi birbirine kattı - Son Dakika
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PSG'nin yıldız file bekçisi Donnarumma ve eşini bağlayan soyguncular, evi birbirine kattı

21.07.2023 13:56

Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evi dün gece soyuldu. Hırsızlar, PSG'nin deneyimli eldiveni ve eşini bağlayarak soygunu gerçekleştirdi. Evden yaklaşık 500 bin euro çalındığı düşünülürken, Donnarumma ve eşi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evi dün gece 03.20 sularında soyuldu. Hırsızlar, PSG'nin deneyimli eldiveni ve eşini bağlayarak soygunu gerçekleştirdi. Faillerin, evden yaklaşık 500 bin euro çaldığı düşünülüyor.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

L'équıpe'te yer alan habere göre, hırsızlık olayının ardından Donnarumma ve eşi bir otele sığındı. Büyük şok geçiren çift tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İZLERİNİ KAYBETTİRMEYİ BAŞARDILAR

Evi savaş alanına çeviren hırsızlar değerli eşyaları çaldıktan sonra izlerini kaybettirmeyi başardı. Güvenlik güçlerinin konuya ilişkin araştırmaları sürüyor.

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