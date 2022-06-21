Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı

21.06.2022 14:18

Liverpool formasıyla gösterdiği performansla dünyanın en iyi futbolcuları arasına adını yazdıran Senegalli Sadio Mane, ülkesine sağladığı desteklerle dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu doğup büyüdüğü köye 455 bin sterlin değerinde bir hastane ve 250 bin sterlin değerinde bir okul inşa ettirdi.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin doğup büyüdüğü köyü resmen ihya etti. Senegalli oyuncu, doğduğu köye, 455 bin sterlin değerinde bir hastane ve 250 bin sterlin değerinde bir okul inşa ettirmişti. Mane bununla kalmayıp köyünü yenilemeye devam etti.

Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü
Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü

HER AİLEYE YARDIM

Africa Facts Zone'da yer alan habere göre; Mane, yaptırdığı hastane ve okulun yanı sıra, orda yaşayan her aileye aylık 70 euro ve 4 GB internet desteği veriyor. Senegalli yıldız ayrıca bir akaryakıt istasyonu ve postane de inşa ettiriyor.

Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü

LİVERPOOL'DAN AYRILIYOR

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da çok başarılı sezonlar geçiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sadio Mane takımdan ayrılıyor. Yıldız oyuncunun yakın zamanda Alman devi Bayern Münih ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı - Son Dakika
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