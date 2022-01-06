Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?

Sarı-kırmızılı ekipte sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Fatih Terim'in görevden ayrılacağı iddialarını yalanladığı Aslan'da bu kez Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'den, "Pep Guardiola'nin yardımcısıyla anlaştık" açıklaması geldi.

SON KARAR BAŞKAN'IN

Spor Gecesi Digital Youtube kanalına konuk olan Işıtan Gün, "Pep Guardiola'nın yardımcılarıyla görüştük. Bu görüşme Fatih Terim'in yardımcılığı konusuydu. Teknik direktör arayışımız olmadı. Görevi kabul etti ancak son kararı başkanımız Burak Elmas verecek" dedi.

"SONRASINI BİLEMEM"

Işıtan Gün, Terim'in yerine mi düşünülüyor sorusuna ise "Başkanla birlikte görüştük. Öyle bir şey düşünmedik. Yardımcısı olarak düşündük sonrasında yerini alır mıydı bilemem" diyerek kafaları karıştırdı.

"FATİH HOCAYLA DEVAM ETMELİYİZ"

Terim'le aralarının kötü olduğu iddialarını yalanlayan Işıtan Gün, "Ben, Fatih Terim'in görevden ayrılmasını istediğim yönünde çıkan haberleri hayretle karşılıyorum. Başkanımıza sürekli, 'Fatih hoca ile devam etmeliyiz' diyen benim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim'in ekibi için görüştüğü Pep Guardiola'nın yardımcısının Domenec Torrent olduğu iddia edildi. Uzun yıllar usta hocayla çalışan 59 yaşındaki İspanyol şu an boşta.

Galatasaray kısa süre önce Işıtan Gün'le ilgili, "Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Işıtan Gün hakkında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir" açıklamasını yapmıştı.