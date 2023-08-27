Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı\'nın başına geçti

Bir zamanlar Galatasaary'ı da çalıştıran ve son olarak İtalya Milli Takımı'ndan istifa eden Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

SENEDE 20 MİLYON EURO KAZANACAK

58 yaşındaki İtalyan teknik direktör Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon euro kazanacak.

DÜNYA DEVLERİNİ ÇALIŞTIRDI

Başarılı teknik adam daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.