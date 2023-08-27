Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika

Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti

Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı\'nın başına geçti
Son Güncelleme: 27.08.2023 23:04

Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oldu. 58 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon euro kazanacak.

Bir zamanlar Galatasaary'ı da çalıştıran ve son olarak İtalya Milli Takımı'ndan istifa eden Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

SENEDE 20 MİLYON EURO KAZANACAK

58 yaşındaki İtalyan teknik direktör Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon euro kazanacak.

DÜNYA DEVLERİNİ ÇALIŞTIRDI

Başarılı teknik adam daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Suudi Arabistan, Roberto Mancini, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika


Son Dakika
23:04 İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale: Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır
23:00 Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti
22:27 Naci Görür, ''Beklentim değişti'' diyerek Kayseri'yi uyardı: Canlı fayın üzerinde oturuyorlar
21:50 Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 Mağlup Etti
21:44 Nijer'in Fransa'ya büyükelçisini çekmesi için verdi 48 saatlik süre sona erdi
21:29 Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı
21:22 Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! ABD'ye ait İHA sınıra yaklaştı, Rusya savaş uçağı kaldırdı
21:21 Mücadele nefes kesti! 7 gollü düellonun galibi Barcelona
21:10 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memurların zam oranını belirlemek için üçüncü kez toplanıyor
21:05 CHP Gebze ilçe kongresinde kavga! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2023 23:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement