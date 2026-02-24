Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır

Geride bıraktığımız günlerde FA Cup'ın dördüncü turunda Hull City ile deplasmanda karşılaşan Chelsea'de, maç öncesi yaşanan bir olay büyük tartışma yarattı.

KENDİLERİNİ BEKLEYEN ÇOCUKLARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Chelsea oyuncuları takım otobüsünden inip soyunma odasına doğru ilerlerken, onları heyecanla bekleyen Hull City'nin minik taraftarlarını tamamen görmezden geldikleri görüldü. Chelseali futbolcuları görmek için yaklaşık 15 dakika kapıda bekleyen minik taraftarların bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadıkları dile getirildi.

BASIN VE TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz basınında, Chelseali futbolcuların geride bıraktığımız sezon Ipswich Town ve Southampton ile oynanan maçta da aynı hareketi tekrar ettiği ifade edilirken, bu davranış sosyal medyada ve İngiliz basınında yoğun eleştirilere yol açtı. Taraftarlar oyuncuları ''kibirli", "şımarık" ve ''kendini beğenmiş'' olarak nitelendirdi.