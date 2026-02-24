Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır - Son Dakika
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır

Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
24.02.2026 21:31  Güncelleme: 21:40
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
Geride bıraktığımız günlerde FA Cup'ta Hull City ile karşılaşan Chelsea'de futbolcuların maç öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Chelseali futbolcuların onları görmek için yaklaşık 15 dakika bekleyen küçük çocukları tamamen görmezden gelerek direkt olarak soyunma odasına gittikleri görüldü. Bu durum yoğun eleştirilere neden oldu.

Geride bıraktığımız günlerde FA Cup'ın dördüncü turunda Hull City ile deplasmanda karşılaşan Chelsea'de, maç öncesi yaşanan bir olay büyük tartışma yarattı.

KENDİLERİNİ BEKLEYEN ÇOCUKLARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Chelsea oyuncuları takım otobüsünden inip soyunma odasına doğru ilerlerken, onları heyecanla bekleyen Hull City'nin minik taraftarlarını tamamen görmezden geldikleri görüldü. Chelseali futbolcuları görmek için yaklaşık 15 dakika kapıda bekleyen minik taraftarların bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadıkları dile getirildi.

BASIN VE TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz basınında, Chelseali futbolcuların geride bıraktığımız sezon Ipswich Town ve Southampton ile oynanan maçta da aynı hareketi tekrar ettiği ifade edilirken, bu davranış sosyal medyada ve İngiliz basınında yoğun eleştirilere yol açtı. Taraftarlar oyuncuları ''kibirli", "şımarık" ve ''kendini beğenmiş'' olarak nitelendirdi.

Son Dakika Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • setutk iyi setutk iyi:
    Kibir çok kötü bir şey 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
