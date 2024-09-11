Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İşte ilk 25'teki tek Türk takımı - Son Dakika
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Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İşte ilk 25'teki tek Türk takımı

Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İşte ilk 25\'teki tek Türk takımı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı.

11.09.2024 13:31
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı.

İşte listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri;

  • 1- Real Madrid
  • 2- Manchester City
  • 3- Bayer Leverkusen
  • 4- Atalanta
  • 5- Barcelona
  • 6- Atletico Madrid
  • 7- Borussia Dortmund
  • 8- Bayern Münih
  • 9- Inter
  • 10- Arsenal
  • 25- FENERBAHÇE
  • 57- GALATASARAY
  • 105- BEŞİKTAŞ
  • 119- TRABZONSPOR
  • 138- BAŞAKŞEHİR
  • 311- ALANYASPOR
  • 311- KASIMPAŞA
  • 365- MKE ANKARAGÜCÜ
  • 376- ÇAYKUR RİZESPOR
  • 409- FATİH KARAGÜMRÜK
  • 409- SAMSUNSPOR
  • 428- ANTALYASPOR
  • 443- KONYASPOR
  • 457- ADANA DEMİRSPOR
  • 482- KAYSERİSPOR
  • 493- HATAYSPOR

Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Leverkusen, Manchester, Fenerbahçe, Barcelona, Türkiye, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İşte ilk 25'teki tek Türk takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • onur pari: Üfürükten liste. Fenerbahçe yurtiçi, yurtdışı hangi başarısıyla listede? Konferans liginde köy takımlarına karşı oynayıp kazanmak kolay tabi. Kıstas buysa komik olmuş. 41 46 Yanıtla
  • Tony Montana: Ama onların UEFA kupası var :)))) 42 23 Yanıtla
  • Chen Medya : FB nin ne başarısı varmış ta dünya da 25 ci klip olmuş. Transfer başına puan mı alıyor anlamadim 5 senede 130 futbolcu 10 teknik adam değişti 30 31 Yanıtla
  • Dracarys null: Gerçekler acıdır ve büyük eksinin çocuklarının gözü yaşlı 30 24 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: bu liste yalan 16 19 Yanıtla
  • Dündar Ayık: Ama olsun onların uefa kupası var. 57. lik 9nemli değil. 17 11 Yanıtla
  • Yaşar Özçırak: Ortada başarı yok ama listede ilk 25’te. Ciddiye alınacak bir liste değil yani 9 8 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ: Liste sadece son yıl için geçerli haberi iyi okuyunuz tüm zamanlara baktığınızda gs 17. fb 42. bjk 53. sırada göreceksiniz 8 4 Yanıtla
  • Almila Arya: ferhat koş koş senin takım 105 sondaki 5 i fazladan mı koydular acaba 8 0 Yanıtla
  • Recep Acar: Sivas nirdee 0 1 Yanıtla
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