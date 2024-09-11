Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı.
İşte listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri;
- 1- Real Madrid
- 2- Manchester City
- 3- Bayer Leverkusen
- 4- Atalanta
- 5- Barcelona
- 6- Atletico Madrid
- 7- Borussia Dortmund
- 8- Bayern Münih
- 9- Inter
- 10- Arsenal
- 25- FENERBAHÇE
- 57- GALATASARAY
- 105- BEŞİKTAŞ
- 119- TRABZONSPOR
- 138- BAŞAKŞEHİR
- 311- ALANYASPOR
- 311- KASIMPAŞA
- 365- MKE ANKARAGÜCÜ
- 376- ÇAYKUR RİZESPOR
- 409- FATİH KARAGÜMRÜK
- 409- SAMSUNSPOR
- 428- ANTALYASPOR
- 443- KONYASPOR
- 457- ADANA DEMİRSPOR
- 482- KAYSERİSPOR
- 493- HATAYSPOR
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Son Dakika › Spor › Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İşte ilk 25'teki tek Türk takımı - Son Dakika
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