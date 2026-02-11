Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var - Son Dakika
Son Dakika
Spor

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var

11.02.2026 13:36
IFFHS, 2025-2026 dönemini kapsayan 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı güncelledi. Yeni listede ilk 30 içinde Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı. Zirvede 595 puanla Paris Saint-Germain bulunuyor. Fenerbahçe, 239 puanla 29. sırada yer alırken, Galatasaray 236 puanla 31. sıraya geriledi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan "Kulüpler Dünya Sıralaması"nı güncelledi. Yeni listede ilk 30 içinde Türkiye'den yalnızca bir takım yer aldı.

ZİRVEDE PSG VAR

IFFHS'nin açıkladığı sıralamada Paris Saint-Germain 595 puanla ilk sırada yer aldı. PSG'yi 496 puanla Chelsea ve 457 puanla Bayern Münih takip etti. İlk 10'da ayrıca Real Madrid, Inter, Barcelona, Flamengo, Arsenal, Palmeiras ve Borussia Dortmund yer aldı.

İLK 30'DA SADECE FENERBAHÇE

Geçtiğimiz ay ilk 30'da iki Türk takımı bulunurken, şubat ayı güncellemesiyle bu sayı bire düştü. 239 puan toplayan Fenerbahçe, 7 sıra gerileyerek 29. sırada yer aldı ve ilk 30'daki tek Türk temsilcisi oldu.

Galatasaray ise 236 puanla 31. sıraya gerileyerek ilk 30'un dışında kaldı.

DİĞER TÜRK TAKIMLARININ DURUMU

Samsunspor ve Trabzonspor 122 puanla 157. sırayı paylaşırken, Göztepe 187., Beşiktaş 189., Başakşehir ise 202. sırada yer aldı. Konyaspor 340., Kayserispor 375., Alanyaspor 386., Gaziantep FK 391., Rizespor 428., Kasımpaşa 475. ve Antalyaspor 485. sırada kendine yer buldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    hadi israilsaraylilar yorum yapın biraz 35 36 Yanıtla
    Mustafa Şanverdi Mustafa Şanverdi:
    Şikebahçelilere ne anlatalım listenin neye göre hazırlandığını size anlatmaya çalışana kadar sistem değişir sürekli bulunduğunuz köyfedarasyon ligi kapanır ama şöyle örnek vereyim Flamengo takımı Arsenal'den daha üst sırada sen ordan pay biç:)) 23 29
    Eren Eren:
    aa ama GS'in 40 sene once aldıgı UEFA kupası var, onu saymıyor mu bu gavur Avrupalılar :D :D 18 8
    Elisa21 Elisa21:
    SELANİK DOLMA BAHÇE SPOR 13 YIL ŞAMPİYON OLAMAMIŞ İLK 330 DA BİLE YER BULAMAZ BU YUNAN İSTATİSTİK İ 10 13
    Murat dogan Murat dogan:
    israilsaray ne demek 7 2
  • opusdei opusdei:
    Bari buna sevinsin ezikbahçeliler :D 14 11 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Yav adamlar 15 senedir şampiyon olamamış halen en iyi takım diyorlar .komedi 10 8 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    Galatasaray taraftarı görmesin topa tutarlar sizi 3 5 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    yemin et son dakka:)palavra bakanı son dakika 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:19
