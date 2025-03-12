Dünyanın İlk Engelli Kadın Ralli Pilotundan Büyük Başarı Hedefi - Son Dakika
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Spor

Dünyanın İlk Engelli Kadın Ralli Pilotundan Büyük Başarı Hedefi

Dünyanın İlk Engelli Kadın Ralli Pilotundan Büyük Başarı Hedefi

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Keskin, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Osmangazi Belediyesi'ni temsil etmeye hazırlanıyor. Başkan Erkan Aydın ile bir araya gelen Keskin, bu sezon uluslararası alanda başarı hedefliyor.

12.03.2025 10:14  Güncelleme: 10:17
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Dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olan Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Keskin, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Ege Rallisi öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile bir araya geldi. Başkan Aydın, bu sezon Osmangazi Belediyesi adına yarışacak olan Kübra'ya başarılar dileyerek, yarışın yapılacağı Marmaris'e uğurladı.

Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Keskin, 14-16 Mart tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek olan 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Ege Rallisi'nde yeni başarılara imza atmak için direksiyon başında olacak. Dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olarak geçtiğimiz yıl Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan ve çifte kupa kazanan başarılı pilot, bu sezon pistlerde Osmangazi Belediyesi'ni temsil edeceği için ise ayrı bir heyecan yaşıyor. Osmangazi Belediyesi adına yarışacağı için bu sezonun kendisi için ayrı bir önem taşıdığına vurgu yapan başarılı pilot, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile bir araya gelerek bu heyecanını paylaştı.

"Kübra başarılarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartacak"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şampiyonada yarışacağı araç ile Osmangazi Belediye'nin önüne gelen Kübra Keskin ile bir araya geldi. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman başarılı pilotun yanında olduklarını ifade eden Başkan Aydın, "Kübra Keskin'in geçtiğimiz yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki başarılarıyla gururlandık. Bu sene de kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bir kadın sporcu, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak aldığı başarılar ile inşallah bir kez daha göğsümüzü kabartacak. Kendisine kazasız belasız bir sezon diliyorum. Ben eminim ki bu yarıştan da başarılı sonuçlar ile ayrılacaktır. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bursa motor sporları konusunda başarılı bir kent. Birçok önemli rallici yetişti. İnşallah Kübra da uluslararası arenada çok daha iyi yerlere gelecektir. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

"Kategorimde şampiyon olmayı hedefliyorum"

Başarılı pilot Kübra Keskin, bu sezon Osmangazi Belediyesi adına yarışacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bu seneki hedefinin hem Türkiye'de hem de Avrupa'da güzel başarılar elde etmek olduğunu belirten Keskin, "Geçtiğimiz yıl, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Erkan Başkanımızın çok önemli destekleri olmuştu. Bu destek ile Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça güzel başarılar elde ettik. Bu seneki hedefim bu başarıların üstüne çıkabilmek. Ben dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Motor sporlarında engelsiz olan sürücüler ile yarışıyorum. Erkeklerin hakim olduğu bir spor branşında yarışan bir kadın olarak, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak başkalarına ilham kaynağı olabilmek benim için oldukça önemli. Erkan Aydın Başkanımızın verdiği destek benim adına büyük önem taşıyor. Hem kurumumu hem de kentimizi temsil edeceğim için oldukça heyecanlıyım. Güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bu hafta Marmaris'te yarışlarımız başlıyor. İnşallah güzel başarılar ve kupalar ile dönerim. Bu sezon, kategorimde şampiyon olmayı diliyorum. Aynı zamanda geçen sene olduğu gibi Avrupa Ralli Şampiyonası'nda da podyuma çıkarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünyanın İlk Engelli Kadın Ralli Pilotundan Büyük Başarı Hedefi - Son Dakika

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