Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler

2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin yapılan itiraz, turnuvanın kaderini değiştirdi. Afrika Futbol Federasyonu, Fas'ın başvurusunu kabul ederek Senegal'i hükmen mağlup saydı ve şampiyonluğu Fas'a verdi.

SENEGAL'E HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI

Federasyonun açıklamasında, Senegal takımının davranışları nedeniyle turnuva talimatlarını ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda Senegal'in final maçını hükmen kaybettiği ve karşılaşmanın 3-0 Fas lehine tescillendiği duyuruldu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ EMSAL GÖSTERİLDİ

Fransız basını Le Parisien'in haberine göre Fas, yaptığı itirazda iki karşılaşmayı emsal gösterdi. Bu maçlardan biri CAF Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Wydad - Esperance finali olurken, diğeri ise 2024 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçı oldu. Söz konusu karşılaşmalarda takımların sahadan çekilmesi örnek olarak sunuldu.

FİNAL MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Final karşılaşmasının uzatma dakikalarında yaşananlar krize yol açtı. 90+5. dakikada Fas lehine verilen penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular uzun süre itiraz etti ve sahadan çekildi. Daha sonra sahaya dönülse de maçın akışı ciddi şekilde etkilendi.

Penaltıyı Fas adına Brahim Diaz kullandı ancak kaleci Edouard Mendy gole izin vermedi. Uzatmalarda ise Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçerek sahadan galip ayrıldı ve kupayı kazandı. Ancak yapılan itiraz sonrası bu sonuç geçersiz sayıldı.