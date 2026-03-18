Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
18.03.2026 13:13  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Haber Videosu

Afrika Futbol Federasyonu, Fas'ın itirazını kabul ederek Senegal'i hükmen mağlup saydı ve şampiyonluğu 3-0'lık kararla Fas'a verdi; itirazda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de emsal gösterildi.

2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin yapılan itiraz, turnuvanın kaderini değiştirdi. Afrika Futbol Federasyonu, Fas'ın başvurusunu kabul ederek Senegal'i hükmen mağlup saydı ve şampiyonluğu Fas'a verdi.

Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler

SENEGAL'E HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI

Federasyonun açıklamasında, Senegal takımının davranışları nedeniyle turnuva talimatlarını ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda Senegal'in final maçını hükmen kaybettiği ve karşılaşmanın 3-0 Fas lehine tescillendiği duyuruldu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ EMSAL GÖSTERİLDİ

Fransız basını Le Parisien'in haberine göre Fas, yaptığı itirazda iki karşılaşmayı emsal gösterdi. Bu maçlardan biri CAF Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Wydad - Esperance finali olurken, diğeri ise 2024 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçı oldu. Söz konusu karşılaşmalarda takımların sahadan çekilmesi örnek olarak sunuldu.

FİNAL MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Final karşılaşmasının uzatma dakikalarında yaşananlar krize yol açtı. 90+5. dakikada Fas lehine verilen penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular uzun süre itiraz etti ve sahadan çekildi. Daha sonra sahaya dönülse de maçın akışı ciddi şekilde etkilendi.

Penaltıyı Fas adına Brahim Diaz kullandı ancak kaleci Edouard Mendy gole izin vermedi. Uzatmalarda ise Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçerek sahadan galip ayrıldı ve kupayı kazandı. Ancak yapılan itiraz sonrası bu sonuç geçersiz sayıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Senegal, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:22:45. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.