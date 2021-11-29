Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup eden ve 36 puana ulaşan Trabzonspor, rekorları paramparça ediyor.

DAMGA VURDU

1995-96'dan sonraki en iyi başlangıcı yapan Trabzonspor, 14. haftalar itbarıyla lig tarihinin en başarılı takımı oldu. Bordo-Mavililer, en yakın takipçisine 10 puan fark attı.

ŞAMPİYONLUK HABERCİSİ

Trabzonspor'a benzer başarılar yakalayan Fenerbahçe ve Galatasaray, o sezonları şampiyon tamamlamıştı. Galatasaray 1999-2000, Fenerbahçe de 2013-14 sezonlarında 8 puanlık fark açmıştı.

KENDİ REKORUNU KIRACAK

Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 26 maça çıktı. Bordo-Mavililer, 1995-96 sezonunda da 26 maçlık seri yakalamıştı. Fırtına, Adana Demirspor'a mağlup olmazsa kendi rekorunu kıracak.