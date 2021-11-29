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Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika

Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti

29.11.2021 13:33

Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda makası çok erken açtı. Bordo-Mavililer, 14. haftalar itibarıyla lig tarihinin en başarılı takımı oldu. 36 puanlı Trabzon takımı, en yakın takipçisine 10 puan fark attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrükİstanbul'da 2-0 mağlup eden ve 36 puana ulaşan Trabzonspor, rekorları paramparça ediyor.

Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti

DAMGA VURDU

1995-96'dan sonraki en iyi başlangıcı yapan Trabzonspor, 14. haftalar itbarıyla lig tarihinin en başarılı takımı oldu. Bordo-Mavililer, en yakın takipçisine 10 puan fark attı.

ŞAMPİYONLUK HABERCİSİ

Trabzonspor'a benzer başarılar yakalayan Fenerbahçe ve Galatasaray, o sezonları şampiyon tamamlamıştı. Galatasaray 1999-2000, Fenerbahçe de 2013-14 sezonlarında 8 puanlık fark açmıştı.

KENDİ REKORUNU KIRACAK

Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 26 maça çıktı. Bordo-Mavililer, 1995-96 sezonunda da 26 maçlık seri yakalamıştı. Fırtına, Adana Demirspor'a mağlup olmazsa kendi rekorunu kıracak.

Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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