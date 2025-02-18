Dursun Özbek, ''100 yıla damga vuracak'' dediği projeyi duyurdu - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek, ''100 yıla damga vuracak'' dediği projeyi duyurdu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında ''100 yıla damga vuracak'' sözleriyle bahsettiği ve sarı-kırmızılıların Aslantepe bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni tesis projesini anlattı. Özbek, ''Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz'' dedi.

18.02.2025 15:46  Güncelleme: 16:13
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında "100 yıla damga vuracak" dediği ve Galatasaray'ın Aslantepe bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni tesis projesi hakkında konuştu.

"MİMARİ ÇALIŞMASI BİTTİ"

Özbek, "Aslantepe'nin mimari çalışması bitti. Bir maket yaptırdım. Orada, Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, '100 yıla damga vuracak' dediği projeyi duyurdu

"MAKETİ GÖRÜNCE HAYALİM FARKLILAŞTI"

Proje hakkındaki detaylara da bahseden Dursun Özbek, "Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede" sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek, '100 yıla damga vuracak' dediği projeyi duyurdu
Dursun Özbek, \'\'100 yıla damga vuracak\'\' dediği projeyi duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, ''100 yıla damga vuracak'' dediği projeyi duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Chef Cecey:
    karaborsadanmi fetödenmi yoksa illegal bahis sitelerindenmi gelicek bu projenin kaynaği onu merak ediyorum bir vatandaş olarak 357 29 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hükümet yapıyor Galatasaray değil hükümet hep Galatasaray a çalışıyor zaten 186 78 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Boşuna yanak oksattirmadi paşam araziler yağıyor bekesten 226 26 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Dursun Başkan. Galatasaray spor kulübü demiş, demiş'te Galatasaray'ın futbol takımı dışında hangi branşta yatırım ve başarısı var. Galatasaray bence sadece futbol takımıdır. 124 24 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Emin hıyarı her galayasaray haberine herkesten önce niye atlıyosun. Seni iyi acıtmış Galatasaray 60 30 Yanıtla
  • Necmi güner:
    25 . şampiyonluk hayırlı olsun. 44 35 Yanıtla
  • AlexArda:
    6slileri uyutup malı götürüyo kes biletleri başkan kes kes :D adamların elden çıkarmaya çalıştığı 170lik stoperi de iyi caktın valla 8 milyona eksik olma :D:D:D 9 15 Yanıtla
  • Can dostum:
    Dursun Başkan Korkar 5 12 Yanıtla
  • AlexArda:
    oelar feratskiyle çelik kapkacağı nerde ya?? canım sıkıldı gelim bi eğitim sizi 5 posta eğlenim :))) 10 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Futbol yasaklanmadıkça hiçbir şey düzelmez. 6 6 Yanıtla
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