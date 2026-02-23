Dursun Özbek, \'\'4 aydır görev yapmıyor\'\' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Konyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında yaptığı "4 aydır görev yapmıyor" açıklaması tartışma yarattı.

ÖZEL MAÇLAR İÇİN HAZIRLANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Özbek, söz konusu hakemin uzun süre Süper Lig'de maç yönetmediğini ve "özel maçlar için hazırlandığını" iddia ederek MHK ve TFF'yi sert şekilde eleştirmişti. Ancak ortaya çıkan veriler, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

2026 YILINDA 11 MAÇTA GÖREV ALDI

Davut Dakul Çelik'in 2026 yılı içerisinde 11 karşılaşmada orta hakem, VAR ya da AVAR görevlerinde yer aldığı belirlendi. Bu durumla ilgili TFF'nin önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) geleneksel iftar programında konuşarak, "Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin yanında sabrın ve adaletin de ayıdır. Galatasaray olarak her zaman adaletin, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki, dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimiyle karşılaştık. Düşünün ki maçımızda verilmeyen golümüzün benzeri bugün başka bir maçta verildi. Maçımızda görevlendirilen, bahsettiğim pozisyona aslında müdahale etmemesi gereken VAR yaklaşık 4 ay hiçbir Süper Lig maçında görevlendirilmemiş. Neden? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem. Bundan başka düşünce içinde bulunamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.