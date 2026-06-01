Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in Kabrini Ziyaret Etti
Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in Kabrini Ziyaret Etti

Dursun Özbek, Ali Sami Yen\'in Kabrini Ziyaret Etti
01.06.2026 14:15
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni döneme hazırlanmak için Ali Sami Yen'in kabri ve Süleyman Seba'yı ziyaret etti.

Galatasaray'da 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile kurul üyeleri, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

Ziyarette Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, başkan Dursun Özbek ile kurullarda yer alan üyeler yer aldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki Ali Sami Yen'in kabrine giden Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, edilen duaların ardından Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray Lisesi'nde ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştireceklerini aktararak, "Yeni sezon için hazırlıklarımız zaten vardı. Önemli ve zor bir sezon olacak. Sportif anlamda önemli bir dönem bizi bekliyor. Projelerimiz için de önemli bir döneme giriyoruz. Arkadaşlarımla bunun için hazırlanmıştık. Sportif anlamda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yeni dönemin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in Kabrini Ziyaret Etti

