Dursun Özbek Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek Ameliyat Oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.

18.01.2025 20:46
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in durumunun takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek Ameliyat Oldu - Son Dakika

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