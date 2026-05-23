Dursun Özbek'e Bakan'dan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik ediyorum. Dursun Özbek'e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
