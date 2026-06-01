Dursun Özbek Galatasaray'ın Başkanı

01.06.2026 13:56
Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün 105. dönem başkanı olarak mazbatasını aldı.

GALATASARAY Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek ve tüm kurulları, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Galatasaray'da 23 Mayıs Cumartesi günü yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında Dursun Özbek, bin 780 oy alarak sarı-kırmızılı kulübün 105'inci dönemdeki başkanı seçildi. Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3, toplamda ise 4'üncü kez başkan seçilen Dursun Özbek ve tüm kurulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Genel kurul divan başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu; yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerine mazbatalarını takdim etti.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NÜ GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAĞIMIZ İÇİN SÖZ VERİYORUM

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "2022 döneminden itibaren, 2022-2024 ve 2026 dönemleri için benim başkanlığımda yönetim kurulları oluşturduk. Geçtiğimiz 4 sene içinde yapmış olduğumuz icraatlar genel kurul tarafından beğenildiği, kabul edildiği için bu üçüncü, 2026-2028 dönemi için tekrar bu göreve layık gördü. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Çünkü her seferinde, her dönemde geçmiş dönemde yapılanın üzerinde icraatımız olması lazım. Kendimizi hem sportif manada hem de spor dışı faaliyetlerde daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. O yüzden bu göreve talip olduk. Bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım; evet, bu amaçla geliyoruz. Bu dönemde geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapmak gayreti içinde olacağız. Ben bugüne kadar Galatasaray camiasının, genel kurul ve taraftarların bize verdikleri desteği aynen devam ettirmelerini istiyorum. Onların desteğiyle biz bu başarıyı sağladık. Bundan sonra da başarıyı daha yukarı çekmek için yine onların desteğine büyük ihtiyacımız var. 2026-2028 döneminin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü güzel günlere taşıyacağımız için söz veriyorum" dedi.

Yeni yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu şu şekilde:

Başkan: Dursun Özbek

Yönetim kurulu asıl: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim kurulu yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim kurulu asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim kurulu yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil kurulu asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil kurulu yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin kurulu asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin kurulu yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın

Kaynak: DHA

