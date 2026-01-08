Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı - Son Dakika
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
08.01.2026 16:11
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir için kadro dışı kararı gündeme geldi. Genç oyuncunun sözleşmesini feshetmek için tüm alacaklarını talep etmesi, Başkan Dursun Özbek ve yönetimde krize neden oldu. Bu durumun kadro dışı bırakılması için bir neden olabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da devre arası planlamaları sürerken, Yusuf Demir cephesinde kriz yaşandığı öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcunun, kadro dışı bırakılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

"KADRO DIŞI BIRAKILACAK"

343 Digital YouTube kanalında konuyla ilgili bilgi veren gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Yusuf Demir'i kadro dışı bırakacağını aktardı.

Küçük'ün paylaşımına göre sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir ile yolları ayırmak isterken, genç oyuncu sözleşmesini feshetmek için tüm alacaklarını talep etti. Bu yaklaşımın Başkan Dursun Özbek ve yönetim cephesinde tepkiyle karşılandığı belirtildi.

FESİH İÇİN TÜM ALACAKLAR TALEBİ KRİZ ÇIKARDI

Habere göre Yusuf Demir'in, sezon sonuna kadar olan sözleşmesiyle ilgili olarak fesih sürecinde geri adım atmadığı ve hak edişlerinin tamamını istediği ifade edildi. Yönetimin ise bu tavır nedeniyle çok sinirlendiği aktarıldı.

6 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın 2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla toplam 25 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist ile katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut mesut:
    eee herkez getöcü değil hakkını arıyor. şaşırdın mı? 10 12 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    "herkes" yazmayı öğren,sonra gel çocuk! Aklın yok,fikrin var! 15 3
    Caner atalay Caner atalay:
    hayatınız getö olmuş zikretmeyin şunu 1 0
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    sen fesihbedersen oda gitmek icin parasini ister 5 1 Yanıtla
  • Demir Demirel Demir Demirel:
    hakli adam büyük camiasin ya ver hadi 4 0 Yanıtla
  • Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    ne gerek var otursun yedek kulübede 0 1 Yanıtla
