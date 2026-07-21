Dursun Özbek Okan Buruk'a söz verdi: Sana onu getireceğim - Son Dakika
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Dursun Özbek Okan Buruk'a söz verdi: Sana onu getireceğim

Dursun Özbek Okan Buruk\'a söz verdi: Sana onu getireceğim
21.07.2026 21:41
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadroya katma sözü verdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığı yaparak Fernandes transferi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dikkat çeken transferleriyle taraftarlarını heyecanlandırdığı dönemde, Galatasaray'dan da büyük bir yıldız atağı bekleniyor. 

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A SÖZ

Başkan Dursun Özbek, taraftarları coşturmak için Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadroya katmayı hedefliyor. Özbek'in, bu transfer konusunda teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü ve ona ''Sana Bruno Fernandes'i getireceğim'' diyerek söz verdiği öğrenildi.

Dursun Özbek Okan Buruk'a söz verdi: Sana onu getireceğim

GALATASARAY'DAN SOMUT HAMLE HAZIRLIĞI

Bu gelişme doğrultusunda bu hafta Bruno Fernandes transferinde yeni gelişmeler bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, süreci yeniden harekete geçirerek somut bir hamle yapacak. Dursun Özbek, Fernandes'in transferi için tüm şartları zorlayacaklarını belirterek Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığında. Galatasaray, bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını umuyor.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Bruno Fernandes, 2019-20 sezonunda Sporting Lizbon'dan 65 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu. Premier Lig'de 230 maça çıkan Portekizli yıldız, 71 gol ve 72 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Manchester United, Bruno Fernandes, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek Okan Buruk'a söz verdi: Sana onu getireceğim - Son Dakika

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